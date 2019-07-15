Люберцы, Московская область, , 13:04 — REGNUM

Среди задержанных на криминальной сходке в подмосковных Люберцах оказался «вор в законе» Олег Шишканов, сообщает 15 июля «Интерфакс».

Шишканов известен под прозвищем «Шишкан». Его подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой, а также её родственников.

По данным издания, среди задержанных и внук Аслана Усояна, известного под прозвищем «Дед Хасан».

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковных Люберцах на уголовной сходке задержаны 32 человека. По данным полиции, участники собрания в одном из ресторанов города занимались покровительством предпринимателей.

Всез задержанных доставили в полицию для проверочных мероприятий.

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