Могадишо, , 13:11 — REGNUM

Тело владельца сети отелей в Дар-эс-Саламе и Багамойо Махата А Нура, убитого в результате террористической атаки сомалийской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захоронили в Сомали 13 июля. Об этом передает газета Mwananchi.

По словам брата погибшего Мохамеда Нура, Махат был захоронен в Сомали вместе со своими двумя коллегами — гражданами Танзании и Китая, которые вместе с ним совместно владели рыболовной компанией. Просьба о захоронении их в одном месте поступила от руководства компании, передает издание.

Махат был в числе 26 жертв взрыва, совершенного террористом-смертником в отеле Medina, в пятницу, 12 июля. В результате атаки на отель в городе Кисмайо погибли еще двое граждан Танзании, сообщает издание. Во время взрыва Махат и его коллеги проводили совещание в отеле.

По сообщениям свидетелей, перед взрывом террорист протаранил двери отеля на легковом автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля боевики террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали автомобиль около отеля в сомалийском городе Кисмайо, после чего устроили перестрелку с сотрудниками безопасности.

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