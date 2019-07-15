Сургут, Югра, , 12:59 — REGNUM

В Югре завершено расследование уголовных дел по фактам дачи и получения взяток за сокращение сроков регистрации прав на недвижимость. Обвиняются семь человек, среди которых бывшие сотрудники Сургутского отдела Росреестра, предприниматели и риелторы.

По данным следствия, в разные периоды 2016−2018 годов двое сотрудников Сургутского отдела Росреестра систематически получали взятки на сумму 2,6 млн рублей за сокращение сроков принятия документов, сроков проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость. Взяткодателями стали бизнесмены и риелторы, осуществлявшие коммерческую деятельность в сфере купли-продажи недвижимости на территории Сургута и Сургутского района.

В зависимости от роли каждого из группы дельцов и чиновников по делу выдвинуты обвинения по ч. 1, ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 1 и ч. 2 ст. 291 УК РФ («Дача взятки») и ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Фигуранты дела после вручения обвинительного заключения предстанут перед судом.