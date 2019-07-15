Люберцы, Московская область, , 12:49 — REGNUM

В Московской области полиция пресекла уголовную сходку, сообщила журналистам 15 июля начальник пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

«В одном из ресторанов, расположенных в городе Люберцы, пресечена так называемая «сходка» участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей», — заявила Петрова.

По её словам, задержано 32 человека. Их доставили в полицию для проведения проверочных мероприятий.

На всех задержанных составлены административные протоколы по части 2, статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске задержан криминальный авторитет, позже арестованный по новой статье Уголовного кодекса о «ворах в законе».

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