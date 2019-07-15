Донецк, 15 июля 2019, 12:49 — REGNUM
За минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 294 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 15 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По последним данным, огонь вёлся с горловского, донецкого и мариупольского направлений. Боевики ВСУ выпустили в общей сложности 96 мин калибра 120 мм и 32 мины калибра 82 мм. Они также применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов были частично обесточены Доломитное и Гольмовский. Лёгкие повреждения получили шесть домов в населённом пункте Докучаевск.
Жертв среди мирного населения не зафиксировано.
Напомним, за последние полгода Харьковский военный госпиталь принял на лечение 1,5 тыс. боевиков ВСУ, получивших ранения в Донбассе. Всего с начала войны через медицинское учреждение прошли более 26 тыс. участников гражданской войны. По словам начальника госпиталя, раненых боевиков привозят по нескольку раз в неделю.
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