Турин, Италия, , 12:38 — REGNUM

Сотрудники туринского управления полиции изъяли у правых радикалов арсенал оружия, в том числе ракету системы «воздух — воздух», передает Agenzia Italia в понедельник, 15 июля.

Сообщения ряда СМИ о том, что правоохранители считают это оружие предназначенным для отправки в Донбасс, не соответствуют действительности. Связь с Донбассом состоит в том, что обыски проводились в рамках дела о наемничестве.

Помимо Турина, обыски проводились и в ряде других городов северной Италии. В числе прочего были обнаружены и изъяты «автоматические винтовки последнего поколения», сообщили правоохранители.