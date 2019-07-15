Анкара, , 12:17 — REGNUM

ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, в результате чего были «нейтрализованы» восемь человек. Об этом 15 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Помимо живой силы противника целью турецкой авиации были наземные укрытия курдов, а также склады с боеприпасами.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными в отношении как ликвидированного противника, так и захваченного в плен или сдавшегося добровольно.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства находится под запретом.

Повстанцы сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на столь серьезные уступки.

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