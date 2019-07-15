Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:58 — REGNUM

На рейсе 846 Санкт-Петербург — Новый Уренгой авиакомпании «Ямал» 15 июля 2019 года произошла аварийная ситуация. В связи с регламентом работы аэропорта «Новый Уренгой» данный рейс перенесён на 16 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.

После вылета рейса 846 на воздушном судне CRG-200 из аэропорта «Пулково» при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов.

Командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет авиакомпании благополучно совершил посадку в «Пулково». На борту находились 39 пассажиров и 3 члена экипажа. Пострадавших нет.