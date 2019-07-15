Архангельск, , 11:55 — REGNUM

В Архангельске найдено тело 17-летней девушки. По подозрению в убийстве задержаны две 16-летние жительницы города. Об этом ИА REGNUMсообщили в региональном СУ СКР.

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили случайные прохожие на улице Партизанской 30 июня.

По данным следствия, 29 июня между девушками произошел конфликт, во время которого одна из задержанных по меньшей мере дважды ударила погибшую стеклянной бутылкой по голове, затем изрезала осколками ее лицо, а после задушила ее. Вторая подозреваемая держала погибшую и подавала подруге предметы для нанесения побоев.

В ходе допроса девушки признали вину и рассказали об обстоятельствах преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», суд заключил обеих подозреваемых под стражу.