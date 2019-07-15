Абакан, , 11:54 — REGNUM

В Хакасии с начала лета на водоёмах зарегистрировано десять происшествий: погибли восемь человек, в том числе один ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в республиканском управление по ГО, ЧС и ПБ.

Прохождение купального сезона в Хакасии обсудила комиссия по чрезвычайным ситуациям. По словам специалистов, основной причиной гибели людей является купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Комиссия решила, что в муниципалитетах необходимо усилить меры безопасности — рейды и обходы на территориях, особенно в выходные дни. Также должна проводиться разъяснительная работа с населением. Особое внимание необходимо уделить детской безопасности.

В Хакасии в настоящее время открыты 22 пляжа и 17 общественных спасательных постов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным следственного управления СКР по Омской области на 15 июля, в регионе только за последние три дня утонули в водоёмах семь человек.

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