Уфа, , 11:37 — REGNUM

Водитель автобуса, перевернувшегося с туристами на трассе в Башкирии, ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Об этом написал на совей странице в соцсети врио главы республики Радий Хабиров.

Перевернувшийся автобус Пресс-служба главы Башкирии

По его словам, в республике разбираются с причинами аварии и выяснили ряд фактов.

«Некачественный автобус непонятного происхождения — это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались, и шансов выжить у пассажиров было немного», — отметил Хабиров.

По его словам, пассажиры автобуса, «тоже, увы, очень беспечны». В основном, они все были не пристёгнуты ремнями безопасности.

«Ремни имелись, и пристёгнутые в основном спаслись», — отметил руководитель республики. Он добавил, что ситуация с контролем качества работы водителей обстоит «у нас в стране очень плохо».

«В некоторых странах, например, после трех нарушений за руль не пускают никого. Нам надо ввести то же самое как минимум для автобусов госпредприятий», — уверен Хабиров.

Всем пострадавшим и семьям погибших он выразил соболезнования.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 июля в Архангельском районе Башкирии на трассе Уфа-Белорецк рейсовый автобус марки King Long во время сильного дождя съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 40 человек, шесть пассажиров погибли на месте происшествия. Пятнадцать человек были госпитализированы. Детей среди погибших не было. Водитель автобуса выжил и был направлен на медицинское освидетельствование. В автобусе находились туристы из Татарии, которые возвращались со сплава. По предварительной версии, автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня.

Проверку обстоятельств инцидента проводит прокуратура. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование находится на контроле у центрального аппарата Следственного комитета России.

Тела погибших планируется перевезти в Набережных Челны. В больницу скорой помощи города силами санитарной авиации также будут доставлены транспортабельные пострадавшие в аварии.

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