Линц, Австрия, , 11:34 — REGNUM

В ночь на 15 июля в австрийском городе Линц в одном из ресторанов произошел взрыв, а затем пожар, пишет газета Kurier.

Взрыв прогремел примерно в 1:30 в пиццерии, расположенной на первом этаже трехэтажного жилого дома. Пожарная служба отключила подачу бытового газа в дом и провела операцию по тушению пожара. Жители квартир над рестораном были эвакуированы. Информации о пострадавших нет.

Первоначально экстренные службы выдвинули версию взрыва бытового газа, однако она не подтвердилась. На данный момент причина взрыва неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв газа произошел в жилом доме в Вене 26 июня. Погибли два человека, 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

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