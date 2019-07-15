Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM

В Свердловской области 20 человек погибли на воде с начала сезона. Из них шестеро — дети, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Последние трагедии произошли в минувшие выходные. В реке Тагил погибли восьмилетний мальчик и его брат 17-ти лет. Они купались в том месте, где имеется сильное течение. Отец детей извлёк младшего сына, но спасти его не удалось.

Ещё одна трагедия произошла в Малоистокском пруду Екатеринбурга. Мужчина заплыл далеко от берега, а назад вернуться не сумел. Его пытались спасти, но реанимационные действия не помогли.

В МЧС отмечают: все трагедии произошли на несанкционированных пляжах. Впрочем, и на тех, где купаться разрешено, тоже нужно соблюдать осторожность.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области утонули двое подростков