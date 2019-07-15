Крефельд, , 11:23 — REGNUM

В Германии в городе Крефельд проходит суд над натуротерапевтом, обвиняемом в убийстве по неосторожности троих онкобольных пациентов, сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur 15 июля.

61-летнему лекарю-самоучке из Мёрса (Северный Рейн— Вестфалия) также предъявлены обвинения в четырехкратном нарушении закона о лекарственных препаратах. По данным прокуратуры, лекарь при помощи весов, непригодных для взвешивания малых доз, отвесил порцию альтернативного лекарства от рака. В результате передозировки спустя двое суток после приема скончались две женщины и мужчина. Это произошло в июле 2016 года. Приговор должен быть озвучен в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом в Австрии суд приговорил к денежному штрафу двух врачей, по чьей вине преждевременно скончалась пациентка дома престарелых. Из-за недосмотра медиков женщине всемеро увеличили дозу лекарства от ревматизма.

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