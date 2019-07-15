Ханчжоу, Китай, , 11:16 — REGNUM

В Китае мужчина был приговорен судом города Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян на востоке страны, к шести годам тюремного заключения в связи с ДТП по его вине, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл около 19:00 по местному времени 30 июля 2018 года, когда обвиняемый Чэнь сбил нескольких пешеходов на своем внедорожнике в восточной части города Ханчжоу. В итоге пять человек погибли и еще несколько получили ранения, сообщили в суде.

Проведенное полицией расследование показало, что трагедия произошла из-за неверных действий водителя — нажатием педали газа вместо тормоза, когда тот намеревался остановить автомобиль.

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