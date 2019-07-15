Владивосток, 15 июля 2019, 11:20 — REGNUM
В Приморье из-за высокой пожароопасности леса объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромете.
Читайте также: Грозы и крупный град — на Среднем Урале штормовое предупреждение
В период 16−17 июля местами в Дальнереченском и Красноармейском районах Приморья ожидается четвёртый, высокий класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям, что и стало основанием для передачи штормового предупреждения.
Выпавшие накануне в Приморье осадки понизили степень пожароопасности леса до 1-го класса, но в тех районах, которые осадки обошли стороной, угроза только увеличилась. При высоком температурном фоне уровень пожароопасности в этих районах достиг 3-го класса горимости леса.
Читайте также: Хакасия готовится к шквалу: объявлено штормовое предупреждение
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии штормовое предупреждение объявлялось в связи с усилением ветра до 18 м/с. Жителям региона было предложено избегать нахождения на открытой местности из-за угрозы крупного града и ливневых дождей.