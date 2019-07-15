Владивосток, , 11:20 — REGNUM

В Приморье из-за высокой пожароопасности леса объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромете.

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В период 16−17 июля местами в Дальнереченском и Красноармейском районах Приморья ожидается четвёртый, высокий класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям, что и стало основанием для передачи штормового предупреждения.

Выпавшие накануне в Приморье осадки понизили степень пожароопасности леса до 1-го класса, но в тех районах, которые осадки обошли стороной, угроза только увеличилась. При высоком температурном фоне уровень пожароопасности в этих районах достиг 3-го класса горимости леса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии штормовое предупреждение объявлялось в связи с усилением ветра до 18 м/с. Жителям региона было предложено избегать нахождения на открытой местности из-за угрозы крупного града и ливневых дождей.