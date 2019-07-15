Елизово, Камчатский край, , 11:11 — REGNUM

В Камчатском крае следователи проводят доследственную проверку по факту жестко посадки вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике, сообщает 15 июля Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, 15 июля около 10 часов по местному времени МИ-8 совершил жесткую посадку на посадочную площадку в Кроноцком биосферном заповеднике в Елизовском районе. В этот момент на борту воздушного судна находились семь человек, никто из них не пострадал.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся мероприятия по установлению местонахождения документации на вертолет, полетные и технические документы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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