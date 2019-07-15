Оренбург, , 11:10 — REGNUM

В Оренбурге проводится доследственная проверка по факту падения женщины в шахту технического лифта грузового отсека техпомещения торгового центра, расположенного по Нежинском шоссе. Оренбурженка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Шахта лифта Иван Шилов © ИА REGNUM

Несчастный случай произошел поздним вечером 13 июля. Силовики склоняются к версии, что пострадавшая являлась сотрудницей торгового комплекса. Женщина, находясь на втором этаже, вызвала лифт. Когда двери открылись, то оренбуржценка, не убедившись, что кабина прибыла по назначению, шагнула внутрь и упала. По какой-то причине кабина лифта, не отреагировала на кнопку вызова и оказалась на первом этаже.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью женщины. Следователями СК России будет дана оценка соблюдения техники безопасности, а также выясняются обстоятельства при которых пострадавшая была допущена к выполнению работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.