Оренбург, 15 июля 2019, 11:10 — REGNUM
В Оренбурге проводится доследственная проверка по факту падения женщины в шахту технического лифта грузового отсека техпомещения торгового центра, расположенного по Нежинском шоссе. Оренбурженка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
Несчастный случай произошел поздним вечером 13 июля. Силовики склоняются к версии, что пострадавшая являлась сотрудницей торгового комплекса. Женщина, находясь на втором этаже, вызвала лифт. Когда двери открылись, то оренбуржценка, не убедившись, что кабина прибыла по назначению, шагнула внутрь и упала. По какой-то причине кабина лифта, не отреагировала на кнопку вызова и оказалась на первом этаже.