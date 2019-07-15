Токио, , 10:56 — REGNUM

Крупнейшая в Японии криптовалютная биржа BITPoint Japan Co. потеряла 32,3 миллиона долларов в результате преступных действий со стороны неизвестных лиц. О краже объявил оператор биржи Remixpoint, который предоставляет компании ряд финансовых услуг.

По сообщению японской новостной газеты «Никкей Симбун», на бирже заметили подозрительный поток онлайн-валют около 10:10 вечера 11 июля. Факт кражи был подтвержден спустя четыре часа, и уже к 10:30 утра 12 июля были остановлены все операции на платформе. Большая часть украденных денег принадлежала клиентам площадки, которым она пообещала все возместить.

В BITPoint обещали пересмотреть системы внутреннего контроля за потоками криптовалют, а Агентство финансовых услуг Японии (FSA) потребовало от компании улучшить системы безопасности.