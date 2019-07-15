Красноярск, , 10:45 — REGNUM

В красноярском крае по состоянию на 09:00 по местному времени 15 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 36 лесных пожаров в восьми районах на общей площади 64,7 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе. Кроме того, на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда Северо-Енисейского и Эвенкийского районов действуют 44 лесных пожара на площади 209 тыс. га. Это так называемые пожары-«отказники», которые власти имеют право не тушить по решению специальной комиссии, если она посчитает, что «данные пожары не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики», а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён». Такие пожары контролируются космомониторингом.

По данным минлесхоза, угрозы населённым пунктам нет. В тушении задействованы более 1100 человек, около 100 единиц техники. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за сухих гроз.

В Красноярском крае для искусственного вызывания осадков применяют специальный самолёт-зондировщик Ан-26.

«Сегодня в течение дня планируется локализовать пять пожаров на площади 3,7 тыс. га, ликвидировать 21 пожар на площади 53,5 тыс. га», — говорится в сообщении министерства.

За минувшую неделю в крае ликвидировано 62 лесных пожара в девяти на общей площади более 55 тыс. га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 14 июля в регионе было зафиксировано 80 очагов возгораний в лесах на площади 270 тыс. га.

От лесных пожаров в крае страдает город Красноярск. В выходные (13−14 июля) город затянуло смогом.

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