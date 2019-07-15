Уфа, , 10:43 — REGNUM

На официальном сайте администрации Набережных Челнов сообщается, что в город будут доставлены тела погибших в аварии автобуса в Башкирии. Они будут отправлены в морг, после чего тела передадут родственникам и семьям погибших.

Для оперативного получения необходимой информации о пострадавших и погибших открылся городской штаб и горячая телефонная линия.

Кроме того, по распоряжению главы Татарии Рустама Минниханова силами санитарной авиации планируется перевод транспортабельных пациентов в больницу скорой помощи Набережных Челнов.

По данным минздрава Татарии, ранее десять раненых, включая одного ребёнка, были госпитализированы в больницы Уфы. Амбулаторную помощь получают 23 человека, в том числе один ребёнок, из них 12 пострадавших находятся в пункте временного размещения. Информация по одному пассажиру уточняется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 14 июля в Архангельском районе Башкирии на трассе Уфа-Белорецк рейсовый автобус марки King Long во время сильного дождя съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 40 человек, шесть пассажиров погибли на месте происшествия. Пятнадцать человек были госпитализированы. Детей среди погибших не было. Водитель автобуса выжил и был направлен на медицинское освидетельствование. В автобусе находились туристы из Татарии, которые возвращались со сплава.

Проверку обстоятельств инцидента проводит прокуратура. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование находится на контроле у центрального аппарата Следственного комитета России.

По предварительной версии, автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня, заявил июля начальник регионального управления ГИБДД Динар Гильмутдинов. По его словам, так утверждает водитель автобуса.

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