Казань, , 10:28 — REGNUM

В Башкирии в результате опрокидывания пассажирского автобуса из Татарии пострадали 39 человек. 15 июля силами санитарной авиации планируется перевод транспортабельных пациентов в больницу Набережных Челнов, сообщает минздрав Татарии. Глава Татарии Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших, он будет контролировать ситуацию с оказанием помощи пострадавшим.

По данным министерства здравоохранения Татарии на 8 утра 15 июля, в аварии на трассе Уфа-Белорецк у деревни Ирныкши Архангельского района Башкирии пострадали 39 человек — 38 пассажиров, в том числе двое детей, и один водитель. Из них шесть человек погибли. Всего на момент ДТП в автобусе находились 40 человек.

По данным минздрава, ранее десять раненых, включая одного ребёнка, были госпитализированы в больницы Уфы. Амбулаторную помощь получают 23 человека, в том числе один ребёнок, из них 12 пострадавших находятся в пункте временного размещения. Информация по одному пассажиру уточняется.

«Силами санитарной авиации министерства здравоохранения РТ сегодня (15 июля) планируется перевод транспортабельных пациентов в БСМП г. Набережные Челны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее соболезнования высказал глава Татарии Рустам Минниханов.

«Дорожная трагедия унесла жизни людей. Есть пострадавшие, в их числе дети. Желаю им скорейшего выздоровления! Семьям и близким погибших выражаю свои глубочайшие соболезнования», — говорится в соболезновании, опубликованном в Инстаграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2019 года на трассе Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, следовавший по маршруту Миндигулово — Набережные Челны. В аварии погибли шесть человек. Водитель автобуса выжил.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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