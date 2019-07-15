Иркутск, , 10:23 — REGNUM

Иркутская область, едва оправившись от мощнейшего наводнения, рискует вновь «поплыть». Как сообщает сегодня, 15 июля, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков, ночью 16 июля в селеопасных районах Южного Прибайкалья ожидаются очень сильные дожди, местами по области — ливневые дожди, грозы, при грозах порывы северо-западного ветра — до 15 м/с.

МЧС РФ «16−17 июля на реке Витим и левобережных притоках реки Ангары ожидается колебание уровней воды в пределах 10—40 сантиметров, на остальных реках области продолжится преимущественно понижение уровней воды на 5—20 сантиметров».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После продолжительных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. В результате паводка погибли 25 человек, ещё восемь числятся пропавшими без вести. В регионе объявлен режим ЧС.