с. Буцковка, , 10:20 — REGNUM

В Харьковской области произошёл пожар в кабине электровоза. Об этом сообщили 14 июля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области.

Инцидент произошёл в районе села Буцковка. Загорелась кабина и силовая установка электровоза, который перевозился на ремонт другим электровозом.

Помимо двух электровозов, в составе находились 56 грузовых вагонов. Состав направлялся из Полтавы в Харьков.

Пожар потушили, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве из-за неисправных тормозов трамвая, травмировалась пожилая женщина — она выпала из салона, ударившись головой.

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