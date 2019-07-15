Чита, , 10:15 — REGNUM

В Забайкальском крае за последние недели значительно увеличилось число погибших при купании в водоёмах. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, если всего с начала 2019 года утонули 47 человек (из них восемь детей), то за последнюю неделю число погибших достигло 15. А всего за первые две недели июля таких смертей было 19, передаёт корреспондент ИА REGNUM

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева, основной причиной трагедий является купание в неположенных местах и отсутствие контроля за детьми на воде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в Забайкалье участились случаи гибели на воде, 1 июля 2019 года сообщил руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Фёдора Кургузкин. На эту дату в регионе насчитывалось 28 погибших на воде с начала года.

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