Симферополь, , 10:12 — REGNUM

Возможной причина гибели члена юношеской сборной РФ по биатлону могла быть связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, сообщили 15 июля в пресс-службе главного следственного управления по Крыму.

«Причиной смерти несовершеннолетнего гражданина <…> является кардиомиопатия неуточнённая», — сообщили ТАСС в СК.

Отмечается, что после проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ка сообщало ИА REGNUM, 15 июня утром группа спортсменов-биатлонистов из Мурманска выбежала на утреннюю пробежку с базы отдыха в районе поселка Рыбачье под Алуштой, после которой на базу не вернулся один из спортсменов, молодой человек 2001 года рождения. На следующий день спортсмен был обнаружен без признаков жизни. Сообщалось, что телесных повреждений на теле умершего обнаружено не было.

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