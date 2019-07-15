Ухань, Китай, , 10:12 — REGNUM

В китайском городе Ухань загорелся известный в городе отель, сообщает агентство Синьхуа.

Ухань (cc) David Baron

Пожар начался около 15:00 по местному времени 14 июля в столетнем отеле Цзянхань, расположенном в столице центральной китайской провинции Хубэй городе Ухань. К 18:00 по местному времени пламя удалось взять под контроль, сообщили в пожарном департаменте.

Отель представляет собой пятиэтажное здание, находящееся в настоящее время на реконструкции. Верхние этажи отеля оказались повреждены, однако никто не пострадал. Начато расследование причин возгорания.

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