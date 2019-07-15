Биробиджан, , 10:07 — REGNUM

Обвиняемый в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, бывший губернатор Еврейской области Александр Винников приговорён к четырём годам лишения свободы условно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Четыре года лишения свободы условно получил по решению суда бывший губернатор ЕАО Александр Винников.

Бывший глава региона попался на махинациях с закупкой медицинского оборудования для ОГБУЗ «Онкологический диспансер», по версии следствия закупка проводилась по явно завышенной цене в 2014 — 2015 годах. По мнению стороны обвинения, бюджету области был нанесён ущерб на сумму более 24 млн руб.

Прокурор просил признать подсудимого виновным, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима, а также лишить его права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора, так как по мнению адвокатов, доводы стороны обвинения неубедительные и надуманные, представленные суду доказательства нельзя назвать достоверными. По убеждению Александра Винникова, доказательства, представленные государственным обвинителем, не подтверждают его вину.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывшему губернатору ЕАО обвинение запросило 4 года лишения свободы. Экс-главе области инкриминируют умышленное подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, а именно, принуждение должностных лиц областной администрации, произвести закупку медицинского оборудования для ОГБУЗ «Онкологический диспансер» по явно завышенной цене. Так, бывший начальник облздрава вступил в предварительный сговор со своим заместителем и генеральным директором медицинской компании. В результате незаконных действий областная казна лишилась более 24 млн рублей.