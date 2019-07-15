Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM

В Свердловской области на водоёме посёлка Песчаный, который находится неподалёку от Нижнего Тагила, утонули двое детей. Трагедия произошла накануне, 14 июля.

Как сообщает местное издание «Тагил-сити» со ссылкой на городской Центр защиты населения, погибли два брата, 8 и 17 лет. Одного из них сотрудникам спасательной службы удалось извлечь из воды сразу, и медики провели реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Тело второго ребёнка извлекли из воды позже.

Напомним, что ранее в районе посёлка Фотеево перевернулась лодка с детьми. В воде оказались пять подростков — все они были спасены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичная трагедия произошла в Кыштыме Челябинской области. Там утонул девятилетний ребёнок, и по данному факту организована доследственная проверка.

Также, по данным регионального управления МЧС по Курганской области, за прошедшую неделю в регионе на водоёмах области погибли четыре человека.

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