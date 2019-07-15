Наньнин, Китай, , 09:25 — REGNUM

Три человека погибли, один получил ранения и еще один по-прежнему находится под завалами в результате обрушения карьера в городе Цэси в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл 13 июля в карьере Тяньма в городке Цэньчэн. Пять человек оказались под завалами, сообщили в городском департаменте общественной безопасности. По данным на 10:20 по местному времени, четыре рабочих были извлечены. Трое из них погибли и еще один находится в стабильном состоянии в госпитале. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, двое человек оправились ядовитым газам и еще одиннадцать — пострадали в результате происшествия на одной из угольных шахт провинции Шаньси на севере Китая.

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