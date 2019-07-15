Алеппо, Сирия, 15 июля 2019, 09:34 — REGNUM
Террористы обстреляли западные кварталы сирийского города Алеппо, погибли по меньшей мере шесть мирных жителей. Об этом сообщает агентство SANA.
Боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли ракетному обстрелу районы Халяб аль-Джадид и Миньян. Еще восемь человек получили ранения.
Отмечается, что обстрел с применением реактивных систем залпового огня боевики ведут вторые сутки. Ранее возле здания мэрии разорвался минометный снаряд, в результате был ранен ребенок.
Как сообщало ИА REGNUM, мирные жители продолжают гибнуть в Сирии при нападениях террористов. Так, 16 июня в провинции Алеппо при миномётном обстреле погибли 11 и были ранены 15 человек.
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