Билибино, , 09:25 — REGNUM

На Чукотке спасатели обнаружили тела четырех рыбаков, которые 6 июля перевернулись на лодке на реке Малый Анюй в Билибинском районе, сообщает 15 июля пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

«В 100 м от места происшествия и в 9 км от с.п. Анюйск, вниз по течению было найдено тело последнего рыбака из четверых потерявшихся», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля при совершении маневра на воде лодка с пятью мужчинами на борту перевернулась. Спастись удалось только одному. Пострадавший самостоятельно добрался до села и рассказал о случившемся участковому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Саратовом на Волге перевернулась прогулочная лодка, на борту которой находились пятеро пассажиров. В результате погибли два человека, еще троим удалось спастись. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Читайте также: Тело пропавшего при опрокидывании лодки под Саратовом нашли через 5 дней