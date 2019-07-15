С. Бердигестях, , 09:21 — REGNUM

Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Горном районе Якутии на 140-м километре федеральной автодороги «Вилюй». Погибли три человека, сообщает 15 июля пресс-центр регионального управления МЧС России.

Авария с участием микроавтобуса Toyota Hiace, в котором находились 12 пассажиров, и грузовика Mitsubishi Canter произошла в 45 км от села Бердигестях. Три человека получили смертельные травмы, еще пять пострадавших доставлены в центральную районную больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на востоке Якутии, неподалеку от города Алдан, столкнулись три транспортных средства. Травмы получили пять человек.

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