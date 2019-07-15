Киев, , 08:58 — REGNUM

На 34 километре Житомирской трассы в районе населённого пункта Гуровщина в Киевской области столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль, сообщил 15 июля ресурс «Информатор».

Маршрутка Volkswagen LT везла людей из Львова в Киев, в попутном направлении двигалась легковая машина Ford Mondeo. Произошло столкновение, после чего маршрутка врезалась в отбойник.

Водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте, 18 пассажиров микроавтобуса госпитализировали с различными травмами.

Позже в машине скорой помощи скончался второй пассажир автомобиля Ford. На месте аварии в сторону Киева образовалась пробка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, перевозивших детей.

Читайте также: Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми