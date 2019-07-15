Улан-Удэ, , 09:00 — REGNUM

Пожар в пригороде Улан-Удэ удалось остановить менее чем в километре от заборов детского оздоровительного центра. Об этом сообщил, как передали ИА REGNUMв пресс-службе правительства республики, зампред главы по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

«Действительно, была очень сложная ситуация, в 800 метрах от забора мы остановили огонь. Очень большой объём сухой травянистой растительности, оставшейся с прошлого года. Хорошо, что не было ветра, но была очень высокая температура воздуха. Но мы не сработали по профилактике. Какой-то негодяй поджег лес, в результате все поднялись по тревоге», — сказал зампред.

При этом он отметил высокий уровень организации тушения пожара и назвал абсолютно правильным решение об эвакуации детей из санатория.

«Это была тренировка для всех нас. Понятно, что, конечно, лучше бы её не было», — добавил Пётр Мордовской.

По его словам, на тушении лесного пожара было задействовано более 130 человек — лесная охрана, лесные десантники, лесопользователи Иволгинского района, отряды МЧС и более 30 единиц тяжёлой и лесопожарной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM о задымлении в лесу возле пригородного поселка Сотниково стало известно вечером 14 июля, а по прибытии на место первого подразделения пожарных лес горел на протяжении 1 км. Из-за угрозы перехода огня было эвакуировано 132 ребенка из детского центра «Здоровье». Пункты временного размещения были развёрнуты на базе Сотниковской школы, общей вместимостью 400 человек, и Детской клинической больницы Улан-Удэ.

Напомним также, что на территории Бурятии с апреля 2019 года действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ. Единственным исключением станут работы, проводимые специализированными организациями для предупреждения лесных пожаров.

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