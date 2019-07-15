Якутск, , 08:43 — REGNUM

Прокуратура Якутии запросила жёсткий приговор для бывшего директора аэропорта Якутска Николая Местникова, которого обвиняют в получении взятки и коммерческом подкупе. Гособвинитель настаивает на наказании в 15 лет строгого режима и наложении штрафа в 400 млн рублей, сообщает ИА REGNUM

Читайте также: Суд над экс-директором аэропорта Якутска: сумма взяток — 27 млн рублей

В Якутском городском суде 15 июля состоялось очередное рассмотрение дела Николая Местникова, экс-гендиректора аэропорта «Якутск», который обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и трёх эпизодах коммерческого подкупа.

Прокурор сообщил суду, что предъявленные следствием доказательства неопровержимо доказывают вину Местникова. Обвинитель не согласился с версией защиты, что подсудимый не угрожал свидетелям негативными последствиями, что они «сами пришли к нему и навязали свои ежемесячные отчисления».

«Все договоры об оказании услуг аэропорту по упаковке багажа и уборке здания были подписаны лично Местниковым сроком на год, поэтому обвинение считает, что это доказывает его непосредственное влияние. Контрольный пакет акций аэропорт «Якутск» принадлежит республике, и любые злоупотребления несут повышенную общественную опасность, как коррупция на государственном предприятии», — заключил прокурор.

Местников вину свою не признаёт, но активно сотрудничал со следствием.

Гособвинитель попросил для обвиняемого наказание в виде 15 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в 400 млн рублей.

Следующее судебное заседание состоится 16 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества «Аэропорт Якутск» Николая Местникова было возбуждено в июле 2018 года. По версии следствия, он вымогал у местных предпринимателей взятки за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту города Якутска.

Предполагается, что средства отчислялись ему в течение четырёх лет (27 млн рублей) ежемесячно упаковщиком багажа Александром Синявским и гендиректором ООО «Олимп-АРТ» Владимиром Арбатским. В правоохранительные органы обратился Александр Синявский, потому что устал платить. Во время обысков следствием были обнаружены изрезанные банковские карты, одна из которых, как выяснилось, принадлежала Владимиру Арбатскому.