Курган, , 09:16 — REGNUM

Курганца, перенёсшего в Таиланде инсульт, привезли в Россию в долг. Ранее главное управление социальной защиты региона объявило сбор средств для вывоза земляка из зарубежья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на второй день отдыха в Таиланде с курганцем случился инсульт. Ему провели экстренную операцию по удалению аневризмы. Мужчина после хирургического вмешательства впал в кому, затем перенёс пневмонию. Страховки в сумме $ 40 тысяч хватило лишь на пребывание и частично лечение в частном госпитале. За операцию пришлось заплатить его немногочисленным родственникам.

На данный момент состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Его эвакуировали в институт им. Н.В. Склифосовского в Москве в долг. Транспортировка оценивается в 400 тыс. рублей.

Супруга курганца, попавшего в сложную ситуацию, пообщалась с курганскими СМИ, сообщив, что муж находится в реанимации. Путевку в Таиланд мужчина приобрёл минимальной страховкой, и, безусловно, не предполагал что за тысячи километров от дома его настигнет несчастье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подобной ситуации оказались туристки из Москвы и Нижневартовска в Турции. Женщинам, чтобы срочно эвакуироваться из турецкого госпиталя, пришлось объединить свои страховки, так как стоимость эвакуации спецбортом из Турции оценивается $58 000 или 3,7 млн рублей.

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