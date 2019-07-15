Анталья, Турция, , 08:22 — REGNUM

С мая по июнь 2019 года в районе турецкой Антальи скончались 13 граждан Украины, заявил консул Украины в Анталье Вячеслав Хоменко, сообщило 14 июля информационное агентство «Укринформ».

Анталья (cc) yusufk53

"С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин — сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице», — рассказал он.

Консул отметил, что проблемы большинства граждан Украины в Турции связаны с несоблюдением общих правил поведения. Речь идёт о купании в море в нетрезвом виде.

«Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура, и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших», — добавил Хоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь 2019 года Анталью посетило около 5 млн иностранных туристов, что почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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