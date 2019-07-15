Кыштым, Челябинская область, , 08:06 — REGNUM

В городе Кыштыме Челябинской области утонул девятилетний мальчик. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Трагедия произошла днём 13 июля. По предварительным данным, он был оставлен без внимания взрослых.

По факту произошедшего идёт проверка. В частности, проверяются сведения о том, что родители ребёнка во время случившегося злоупотребляли спиртным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только в июле на территории региона утонули трое подростков. Всего же с начала сезона в воде погибли около десяти несовершеннолетних.