Новосибирск, , 08:06 — REGNUM

Власти Новосибирской помощи окажут помощь матери погибших в пожаре троих детей. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 15 июля, заявил губернатор региона Андрей Травников. Глава области поручил оказать матери погибших детей психологическую и другую необходимую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 11 июля в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области произошёл пожар, погибли трое детей — 2003, 2013, 2014 года рождения. В больницу с множественными ожогами была госпитализирована женщина 1958 года рождения.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливает следствие. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительной версии, из-за нарушения правил устройств и эксплуатации электрооборудования на веранде дома произошло короткое замыкание электропроводки.

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