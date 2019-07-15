Курган, 15 июля 2019, 07:52 — REGNUM
В Курганской области за последнюю неделю в водоёмах региона погибло четыре человека. С начала купального сезона произошло 14 трагических случаев в акваториях региона с гибелью граждан, из которых трое — дети. Все утонувшие купались в несанкционированных местах, не соблюдая меры безопасности пребывания на водоемах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью.
По поводу гибели земляков на воде глава Кетовского района Владимир Архипов обратился к гражданам через социальные сети с просьбой провести разъяснительную работу со своими детьми по поводу опасности купания в несанкционированных местах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе отмечается малое количество официально открытых муниципальных пляжей. На сегодняшний день их в регионе действуют только четыре. Три из них в Кургане, один — в Притобольном районе.
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