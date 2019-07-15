Камень-на-Оби, Алтайский край, , 07:43 — REGNUM

Путешественника Андрея Шарашкина, который за год своих пеших странствий по России преодолел семь тысяч километров и посетил порядка 800 населённых пунктов, обокрали в Камне-на-Оби (Алтайский край). Как сообщают «Каменске известия», свою мечту — пройти пешком всю Россию — Андрей Шарашкин начал осуществлять 2 июня 2018 года. Говорит, что встречал на своём пути дождь, снег, ветер и стаи диких волков, но то, что произошло с ним в Камне-на-Оби, несравнимо ни с чем.

В Камень-на-Оби он пришёл ранним утром 12 июля со стороны Крутихи. Путешественник признался, что очень устал и его буквально «съели» комары. Среди деревьев он нашёл место с высокой травой и спрятал там свой тяжелый рюкзак. Но экскурсия по городу и завтрак «налегке» оказались роковыми — рюкзак был украден.

Андрей Шарашкин «Я побежал к сторожам «Северных сетей» и увидел отъезжающую «Ниву», больше никаких автомобилей за всё это время здесь не было. Да и рюкзак пешим ходом унести было мало кому под силу — только на автомобиле. Я не переживаю за свои вещи: за палатку, одежду, продукты и прочее, но там были мои дневники. Я посетил порядка 800 населенных пунктов России, изучал их историю, беседовал с людьми. Все это записывал в тетради».

Уже 13 июля каменцы откликнулись на беду — Андрею нашли жилье на несколько дней, пока полиция разбирается в случившемся. Сам путешественник не унывает, говорит, что не собирается прерывать свой путь из-за кражи.