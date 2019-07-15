Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, , 07:39 — REGNUM

Жители посёлка Ола в Магаданской области после отлива обнаружили берег на Нюклинской косе, усеянный горбушей. Фото и видео колымчане распространили в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В прошедшие выходные, 13 и 14 июля, на Нюклинской косе можно было наблюдать необычное явление — берег был усыпан горбушей. Рыба была хорошего качества, самки и самцы.

Из роликов в интернете видно, что кто-то горбушу собирал, кто-то просто наблюдал.

Магаданцы пишут в комментариях, что такого ещё не случалось, чтоб горбуша гибла на берегу. Высказывались разные версии, в частности, что браконьеры почистили сети-ловушки, либо экологическое бедствие.

В ситуации разбираются специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, путина-2018 на Камчатке оказалась самая богатая за последние 110 лет. Рубу не успевали перерабатывать. Впервые за последние 20 лет наблюдался так называемый «рунный ход» горбуши. Камчатским рыбопромышленникам добавили объёмы разрешенного вылова до 365 тыс. тонн при изначально запланированных 290.