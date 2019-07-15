с. Смыга, , 07:27 — REGNUM

В посёлке Смыга Ровенской области в доме обнаружили тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщили 14 июля в пресс-службе нацполиции Украины.

13 июля в летней кухне дома произошёл взрыв. Погибли 13-летний мальчик и 11-летняя девочка — внуки хозяина дома.

Во время обыска дома полицейские обнаружили целый арсенал боеприпасов:

«По результатам осмотра хозяйства 59-летнего дедушки погибших детей полицейские изъяли 1149 единиц взрывчатых предметов. Это 31 миномётная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов», — сказано в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по статьям «умышленное убийство двух лиц», «незаконное изготовление боеприпасов» и «незаконное обращение со взрывчатыми веществами».

Известно, что он любил собирать металлолом, а также искать предметы времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в населённом пункте Пашена Балка в Днепропетровской области на детской площадке произошёл взрыв. Ранения получили шестеро детей. По предварительным данным, взорвался боеприпас от станкового гранатомёта.

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