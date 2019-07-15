Такома, , 07:24 — REGNUM

Полиция США застрелила человека, совершившего вооруженное нападение на федеральный центр для задержанных мигрантов в Такоме (штат Вашингтон), пишет газета Seattle Times.

Инцидент произошел утром 13 июля. Охранники центра вызвали полицию, когда вооруженный мужчина выпустил несколько сигнальных ракет в автомобили и здания. Сгорел один автомобиль. Пресс-секретарь полиции Лоретта Кул сообщила о выстрелах, не уточнив, кто первым открыл стрельбу. Четверо полицейских ликвидировали нападавшего. Они временно отстранены от службы, это обычная практика при гибели человека во время операции.

Нападавшим оказался 69-летний Виллем Ван Спронсен, ранее судимый за нападение на полицейского во время митинга. Подруга Ван Спронсена рассказала прессе, что он был активным анархистом и антифашистом и, по-видимому, ожидал своей гибели в поединке с полицией — перед нападением на центр для мигрантов он разослал знакомым прощальные письма с политическим заявлением.