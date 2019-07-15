Иркутск, , 07:18 — REGNUM

Несмотря на введённый режим ЧС, природных пожаров в Иркутской области меньше не становится. По данным официального сайта региона, на 15 июля в Приангарье действуют 26 пожаров общей площадью 20 392 га. Ещё 47 пожаров общей площадью 58 965 га (в том числе 53 052 га, покрытых лесом) решением комиссии по чрезвычайным ситуациям было «закрыто», их попросту решено не тушить в силу труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов.

Лесной пожар (сс) Kaibab National Forest

Помимо этого 14 возгораний площадью 22 492 га находятся в локализованном состоянии. Кроме того, на землях Минобороны РФ в Братском районе локализован очаг площадью 12 нелесных га.

На этот фоне совсем уж скромной выглядит работа по потушенным пожарам. За минувшие выходные (13−14 июля) на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано 15 пожаров площадью 2260 га, из которых 940,5 — покрытых лесом.

По данным «Авиалесохраны», накануне, 14 июля, в Иркутской области бушевал 41 пожар на землях лесного фонда. Их общая площадь составила 43 000 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 11 июля на всей территории Приангарья введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Читайте также: В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров