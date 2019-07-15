Кемерово, , 07:08 — REGNUM

13 июля на водоёмах Кемеровской области утонули сразу двое несовершеннолетних, отдыхавших без сопровождения взрослых. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД области.

Спасательные жилеты и спасательный круг Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«В Прокопьевском районе утонула 13-летняя школьница, а в Яйском районе — 16-летний подросток. Оба несчастных случая произошли в местах, не приспособленных для купания», — отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МВД также обратились к жителям региона с просьбой быть максимально внимательными к отдыхающим на водоемах детям. Во избежание несчастных случаев у воды сотрудники полиции рекомендуют следовать нескольким советам: не отпускать детей на водоем без присмотра либо с лицами, находящимися в состоянии опьянения; ни на минуту не оставлять их без внимания и так далее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала купального сезона в Челябинской области на водоёмах погибли уже семь детей. Так, 11 июля в южноуральском городе Карталы погибли два брата, обоим было по 13 лет. В Курганской области 5 и 6 июля утонули два подростка — 16 и 11 лет.

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