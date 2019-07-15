Хабаровск, , 05:24 — REGNUM

Роспотребнадзор в Хабаровском крае обнаружил сальмонеллу в Эльбанском интернате, где более 200 пациентов были госпитализированы с отравлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сальмонелла обнаружена в ходе проверки Роспотребнадзора в молочном креме, который употребляли в пищу пациенты психоневрологического интерната. Крем готовили из куриных яиц. Правила хранения этого, как и других продуктов, в интернате нарушались.

Медики отмечают, что ситуация в интернате стабилизируется, у 90% пациентов нормализуется температура. Под медицинским наблюдением находится 239 заболевших, ещё 320 контактных. 21 пациент госпитализирован в Амурскую районную больницу, остальным помощь оказывается в интернате, в развернутом на месте инфекционном изоляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления пациентов в психинтернате посёлка Эльбан Хабаровского края.