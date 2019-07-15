Уфа, , 04:32 — REGNUM

Причиной опрокидывания автобуса на ровной дороге мог стать сильный ливень, заявил 14 июля начальник регионального управления ГИБДД Динар Гильмутдинов, сообщает ГТРК Башкирии.

«Автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня, как водитель утверждает», — озвучил Гильмутдинов предварительную версию ДТП.

Как ранее сообщалось, вечером воскресенья, 14 июля, в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус, в салоне которого находились 39 пассажиров. Шестеро из них погибли, еще 15 человек госпитализированы. Остальные были осмотрены медиками и доставлены в центр временного содержания. Водитель также выжил. Он направлен на медицинское освидетельствование.

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