Канберра, , 03:40 — REGNUM

У северо-западного побережья Австралийского континента продолжают фиксироваться мощные подземные толчки, магнитуда последнего составила 5,5 единиц, сообщает 15 июля Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения расположен в 208 км западнее города Брун, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Толчки фиксировались в 07:01 местного времени (02:01 мск)

По данным источника в этом районе за последние сутки произошло пять землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 6,6 единиц.

Сообщений о жертвах и угрозе цунами не поступало. Местные жители ощутили земные колебания. С полок падали вещи, двигались припаркованные машины, цитируют местные СМИ сообщения жителей Порт-Хедленда, расположенного в 280 км от эпицентра.